Homem é preso após agredir ex-namorada com voadora e chutes em SP; veja

Artur chegou por trás da vítima e deu uma voadora nas costas dela. Na sequência, a mulher cai no chão e ele continua dando chutes.

Vítima consegue se levantar e entra no carro para tentar se proteger. O agressor abre a porta do veículo e continua a chutá-la.

Havia testemunhas no local, mas ninguém reagiu para conter o agressor. Após a sequência de chutes na vítima, ele entrou em um outro carro, que o aguardava, e foi embora acompanhado por uma mulher não identificada.

Foi a segunda vez que o homem descumpriu a medida protetiva. A informação foi passada pela vítima ao registrar o boletim de ocorrência.

Artur tem outros dez registros de violência doméstica. Ele foi preso e encaminhado à 8º Delegacia de Defesa da Mulher, na zona leste da capital paulista.

Preso passou por audiência de custódia ontem; Justiça manteve prisão. O UOL não conseguiu localizar a defesa de Artur para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.