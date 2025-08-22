Homem larga cachorro no aeroporto: conduta é crime? Qual a punição?

Passageiros podem acionar a Justiça se o embarque do pet for negado sem justificativa. Nesses casos, segundo Sá, a companhia pode ser responsabilizada civilmente por danos materiais e morais. A empresa pode ser acionada no Procon, na Anac ou pela via judicial.

Empresas que descumprem normas estão sujeitas a penalidades administrativas. As sanções possíveis incluem multas, advertências e até suspensão de operações, conforme o Código Brasileiro de Aeronáutica e as resoluções da Anac.

Mesmo que a companhia aérea tivesse cometido alguma falha, como recusar indevidamente o embarque ou omitir informações, isso não isenta o passageiro pela decisão de abandonar o animal. Alvim avalia que, mesmo que houvesse erro da companhia, o abandono é um ato que não pode ser relativizado. "A companhia pode negar o embarque se houver problema de reserva ou de documentação. Mas isso não autoriza o abandono. A conduta foi inaceitável."

O caso também pode gerar processos civis e sanções ambientais contra o tutor. Mesmo após a prisão, ele pode ser acionado pelo Ministério Público ou por entidades de proteção animal, com base na responsabilidade por danos coletivos. O episódio também pode motivar multas ambientais e ações de indenização.

Responsabilizar a empresa é possível, mas difícil diante da conduta do tutor. Segundo Sá, a jurisprudência admite ações cíveis mesmo com condenações penais, mas a postura dolosa do passageiro pode enfraquecer qualquer tentativa de indenização.

O que aconteceu no aeroporto

Um homem abandonou ontem o cachorro no estacionamento do aeroporto após ser impedido de embarcar com o animal. Ele havia tentado viajar no dia 21 de agosto a partir do Aeroporto Internacional de Florianópolis, mas foi barrado pela companhia aérea. Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, o cão foi deixado dentro da caixa de transporte.