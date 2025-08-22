Assine UOL
Influenciadora Karol Digital é presa suspeita de esquema com jogos de azar

Do UOL, em São Paulo
Maria Karollyny Campos Ferreira foi presa por suspeita de lucrar com esquema ilegal de jogos de azar
Maria Karollyny Campos Ferreira foi presa por suspeita de lucrar com esquema ilegal de jogos de azar Imagem: Reprodução/Instagram

A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida nas redes sociais como Karol Digital, foi presa hoje em um condomínio em Araguaína, na região norte do Tocantins.

O que aconteceu

Karollyny é investigada por quatro crimes. Ela é suspeita de integrar um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular, segundo informações da Polícia Civil do Tocantins.

O companheiro da influenciadora também foi preso. O nome dele não foi divulgado pela polícia. As duas prisões preventivas foram cumpridas durante a operação Fraus, com a participação de 40 policiais civis.

Os policiais também cumprem 23 mandados de busca e apreensão autorizados pela 1ª Vara Criminal de Araguaína. As investigações apontam que uma influenciadora digital baseada em Araguaína utilizava o próprio perfil nas redes sociais para a exploração ilegal de jogos de azar através de parceria com diversas casas de apostas.

Karol tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Ela compartilha a rotina de viagens e procedimentos estéticos. Em seu perfil, Karol Digital diz ser CEO das marcas Use KD Beauty, que vende cápsulas de suplementos, do salão de beleza Karol Digital Beauty e da loja de roupas Karol Digital Boutique.

O UOL não localizou a defesa da influenciadora. O espaço segue aberto para manifestação.

