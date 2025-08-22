Influenciadora Karol Digital é presa suspeita de esquema com jogos de azar

A influenciadora Maria Karollyny Campos Ferreira, conhecida nas redes sociais como Karol Digital, foi presa hoje em um condomínio em Araguaína, na região norte do Tocantins.

O que aconteceu

Karollyny é investigada por quatro crimes. Ela é suspeita de integrar um esquema de exploração ilegal de jogos de azar, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crime contra a economia popular, segundo informações da Polícia Civil do Tocantins.

O companheiro da influenciadora também foi preso. O nome dele não foi divulgado pela polícia. As duas prisões preventivas foram cumpridas durante a operação Fraus, com a participação de 40 policiais civis.