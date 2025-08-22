Mais de 100 animais são resgatados de canil; mulher é presa por prefeito

Mais de 100 animais foram encontrados em condições de maus-tratos em um canil clandestino em Embu das Artes, em São Paulo. Uma mulher foi presa pelo próprio prefeito, Hugo Prado (Republicanos).

O que aconteceu

Ação aconteceu hoje, após denúncia recebida pela Secretaria da Causa Animal. No local, entre os animais havia cerca de 80 cães de raça, entre Border Collies e Pastores de Shetland.

Os animais viviam em situação precária, sem higiene, ventilação adequada ou cuidados veterinários, segundo as autoridades. O espaço que não cumpria normas básicas da Vigilância Sanitária, colocando em risco a saúde pública e ambiental, foi interditado.