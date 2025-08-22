Justiça ordena prisão de foragido que passou em concurso da Polícia Civil

Ele foi preso em março, quando chegou à Academia da Polícia Civil, no Butantã, zona oeste de São Paulo, para fazer a prova oral. Uma denúncia feita a policiais civis informou que ele era procurado desde 11 de novembro de 2007 por homicídio e roubo.

Polícia Civil informou que cumpriu o entendimento do STF, de que a investigação social não pode ser usada para excluir um candidato de processo seletivo. A única justificativa para a exclusão é o caso da pessoa ter contra si uma sentença condenatória transitada em julgado, o que não aconteceu com Cristiano. "Após ser identificada na análise social a existência de mandado de prisão contra o candidato, ele foi preso, ficando impedido de realizar a etapa seguinte, o que resultou em sua desclassificação", diz nota enviada ao UOL.

Fingia ser investigador para roubar

Com um comparsa, Cristiano clonou uma viatura da Polícia Civil e se passou por agente para fazer um assalto. O crime aconteceu em 9 de novembro de 2006 em Cidade Líder, na zona leste de São Paulo, e os dois se fingiram de investigadores do 46º Distrito (Perus) para abordar o comerciante José Roberto Nogueira Ferreira.

O comerciante foi algemado, colocado na viatura clonada e morto a tiros pela dupla. Eles roubaram um Fiat Fiorino da vítima, que foi queimado em seguida. A dupla foi encontrada porque testemunhas viram a viatura clonada e anotaram a placa do veículo, que foi encontrado em um estacionamento com um registro feito no nome dos criminosos.

Os dois foram denunciados por homicídio e roubo e a Polícia Civil conseguiu prender o comparsa, mas Cristiano não foi encontrado. O parceiro dele foi condenado a 14 anos e nove meses de prisão.