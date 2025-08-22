Assine UOL
Justiça ordena prisão de foragido que passou em concurso da Polícia Civil

Do UOL, em São Paulo
Cristiano Rodrigo da Silva passou em primeiras etapas do concurso da polícia
Cristiano Rodrigo da Silva passou em primeiras etapas do concurso da polícia Imagem: Reprodulção

Um foragido da Justiça que foi detido ao passar em um concurso para a Polícia Civil de São Paulo e solto em seguida teve um pedido de prisão restabelecido hoje.

O que aconteceu

Cristiano Rodrigo da Silva, 40, foi detido em março deste ano após passar 17 anos foragido, mas teve a prisão preventiva revogada no mesmo mês. A ação foi classificada como "incoerente" pelo Ministério Público, que recorreu.

Justiça desconsiderou o fato de que o homem se passou por policial mais de uma vez para cometer crimes, afirmou o MP. A informação consta no recurso feito pela Promotoria de Justiça de Mairiporã antes de conseguir restabelecer a prisão do homem.

O réu não apenas fingiu uma vez ser agente de segurança pública, mas já tinha envolvimento criminal anterior por usar uma funcional falsa da Polícia Civil e exercer ilegalmente pretensas atividades da corporação policial.
Trecho de recurso feito pela Promotoria de Justiça de Mairiporã

Mandado de prisão foi emitido pela Justiça hoje. Não há até o momento a informação de se o mandado foi cumprido.

A reportagem entrou em contato com um dos advogados de Cristiano Rodrigo da Silva. O espaço está aberto para manifestações e será atualizado se houver posicionamento.

Relembre o caso

Mesmo com extensa ficha criminal e foragido da Justiça, Cristiano Rodrigo da Silva, 40, prestou concurso para o cargo de investigador da Polícia Civil de São Paulo. Ele foi aprovado até na prova de investigação social, que serve para avaliar a conduta moral e social do candidato, levantar a vida do candidato e saber se ele tem antecedentes criminais.

Além de passar na "prova de idoneidade", Cristiano também passou no exame escrito, somando 52 pontos. Foram 5 na prova de noção de informática, 6 em noção de lógica, 13 em língua portuguesa, 17 (a maior pontuação) em noções de direito e 11 em noções de criminologia.

Ele foi preso em março, quando chegou à Academia da Polícia Civil, no Butantã, zona oeste de São Paulo, para fazer a prova oral. Uma denúncia feita a policiais civis informou que ele era procurado desde 11 de novembro de 2007 por homicídio e roubo.

Polícia Civil informou que cumpriu o entendimento do STF, de que a investigação social não pode ser usada para excluir um candidato de processo seletivo. A única justificativa para a exclusão é o caso da pessoa ter contra si uma sentença condenatória transitada em julgado, o que não aconteceu com Cristiano. "Após ser identificada na análise social a existência de mandado de prisão contra o candidato, ele foi preso, ficando impedido de realizar a etapa seguinte, o que resultou em sua desclassificação", diz nota enviada ao UOL.

Fingia ser investigador para roubar

Com um comparsa, Cristiano clonou uma viatura da Polícia Civil e se passou por agente para fazer um assalto. O crime aconteceu em 9 de novembro de 2006 em Cidade Líder, na zona leste de São Paulo, e os dois se fingiram de investigadores do 46º Distrito (Perus) para abordar o comerciante José Roberto Nogueira Ferreira.

O comerciante foi algemado, colocado na viatura clonada e morto a tiros pela dupla. Eles roubaram um Fiat Fiorino da vítima, que foi queimado em seguida. A dupla foi encontrada porque testemunhas viram a viatura clonada e anotaram a placa do veículo, que foi encontrado em um estacionamento com um registro feito no nome dos criminosos.

Os dois foram denunciados por homicídio e roubo e a Polícia Civil conseguiu prender o comparsa, mas Cristiano não foi encontrado. O parceiro dele foi condenado a 14 anos e nove meses de prisão.

