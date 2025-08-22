Ela é tetraplégica e até abrir conta foi desafio: 'Pedia assinatura manual'

Tive muitas complicações usando cadeira de rodas. Todos os lugares que vou exigem uma arquitetura específica, e a mobilidade tem de ser pensada não só para mim, mas para quem está empurrando minha cadeira. Às vezes, a inclinação da rampa gera mais dificuldade para empurrar.

Liliane oferece palestras sobre design, tecnologia e criatividade Imagem: Arquivo pessoal

Já o mundo digital, para mim, se transformou totalmente. Na época em que fiquei tetraplégica, eu ainda não tinha acesso ao computador e tinha um celular de botão. Nunca toquei no touchscreen com o dedo. Quando me tornei designer de produto em 2017, prototipava a interface de touchscreen.

Depois, me tornei especialista em acessibilidade pela necessidade de olhar para essas questões. Lembro que eu passava muitas dificuldades no trabalho para acessar as ferramentas da empresa: sempre tinha alguém me ajudando.

Fiquei um ano inteiro me especializando e tive a oportunidade de entrar na Accenture para atuar como especialista em acessibilidade, onde estou até hoje. Também já tive promoções nessa área. Por isso falo que deu certo, porque fui adaptando tudo.

Ter a minha voz no processo, de como precisa ser feito, foi o que fez realmente ter sucesso. Quem está do meu lado precisa entender como é a acessibilidade.