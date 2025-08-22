Professora que agrediu aluno com pilha de livros em escola no RS é presa

A professora de uma escola particular que agrediu um aluno com uma pilha de livros em Caxias do Sul (RS) foi presa hoje pela Polícia Civil.

O que aconteceu

Ela foi presa preventivamente em Palmeira das Missões, no interior do Rio Grande do Sul. Os detalhes da prisão não foram divulgados.

Vídeo registrou momento da agressão. Em imagens que circulam nas redes sociais, a professora, que não teve a identidade revelada, aparece irritada falando com os alunos. Na sequência, bate com uma pilha de livros contra a cabeça de um deles, que chora e é levado para fora da sala de aula. O episódio aconteceu na última segunda-feira (18), na escola Xodó da Vovó, e é investigado pela DPCA (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente) de Caxias do Sul.