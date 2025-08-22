Risco de tornado e microexplosão: RS tem fim de semana com tempo instável

O fim de semana vai ser de tempo instável no sul do Brasil, com chuva de granizo, ventos fortes e risco de tornados e microexplosões em áreas isoladas do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Regiões sul, sudoeste, central e noroeste do Rio Grande do Sul devem ser as áreas mais afetadas por tempestades, segundo projeção do Inmet. Um alerta de perigo está em vigor até as 23h59 de hoje e também engloba a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Na capital gaúcha, a projeção é de que o acumulado de chuva passe dos 100 milímetros em 24 horas e o vento chegue a 70 km/h. As orientações da prefeitura são para que moradores se afastem de arroios e rios, fiquem longe de postes, árvores e placas de sinalização e deixem imóveis de risco, optando por casas de parentes ou por abrigos da própria prefeitura.