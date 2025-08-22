Justiça diminui pena de Brennand por estupro; Renzo Gracie foi testemunha

Segundo ela, Brennand mudou de comportamento ao longo do tempo. Brennand foi gentil no início, mas mudou, ficando mais agressivo, de acordo com o relato. Além do estupro, a mulher narrou episódio de constrangimento em público e afirmou que o empresário teria tentado invadir o prédio onde ela morava. Em setembro de 2024, Brennand foi condenado em 1ª instância a 10 anos de prisão por esse caso.

Advogados da vítima dizem que ela recebeu a decisão desta semana "emocionada". A mulher é representada pelos advogados Márcio Janjacomo, João Vinicius Manssur, Márcio Janjacomo Júnior e Marcelo Zovico.

Roberto Podval, que defende Brennand, diz que redução "é uma vitória". Em nota à reportagem, nesta sexta, ele afirmou que "nos dias de hoje conseguir uma redução da pena em crimes sexuais já é uma vitória". "Acredito que nos tribunais superiores seja possível buscar um resultado que retrate a realidade dos autos e não da mídia."

Defesa questionou provas e cronologia do caso. Advogados alegaram falta de evidências concretas, afirmaram que as imagens anexadas não identificam a vítima e sustentaram que a denúncia só foi feita oito anos depois, supostamente influenciada pela repercussão de outros casos envolvendo Brennand.

Renzo Gracie foi testemunha de Brennand no processo. O lutador de jiu-jítsu foi uma das nove testemunhas arroladas pela defesa para depor a favor do empresário. Ele e Brennand, que também pratica a modalidade, são amigos.

Brennand está preso desde abril de 2023. Em junho de 2024, ele deixou a Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, em São Paulo, e foi transferido o presídio de Tremembé, no interior paulista. Ele responde a pelo menos sete processos judiciais. As acusações são de crimes como estupro e agressão.