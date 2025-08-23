Chuvas provocam cancelamento de voos em Porto Alegre e alagam cidade

Com o transbordamento do arroio, duas mil residências foram alagadas, disse o prefeito. "Precisamos fazer um apelo: quem puder ficar em casa, quem puder não andar de carro nas zonas mais críticas, é muito importante."

Prefeitura pediu para moradores de zonas de risco saírem de casa "imediatamente". "E buscar locais seguros, seja na residência de familiares e amigos ou no abrigo já disponível na Comunidade Nossa Senhora de Fátima."

Defesa Civil diz que secretarias estaduais prestam apoio ao município. As secretarias da Saúde e Desenvolvimento Social devem atuar para identificar as necessidades locais e envio de apoio por parte dos órgãos estaduais. O Departamento de Logística da Defesa Civil foi acionado para envio de água potável, cestas básicas, colchões e kits de higiene.

Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) registrou 100 milímetros de chuva em 12 horas em São Sapé. Vários municípios gaúchos acumularam de 70 a quase 100 milímetros de chuva neste período de 12 horas, o que corresponde a pelo menos metade da média de chuva para agosto.

Atraso e cancelamento de voos

11 voos do Aeroporto Salgado Filho foram cancelados hoje, segundo o painel de voos. Outros 28 voos tiveram atraso no embarque ou desembarque.