Ibirapuera: concessionária cobra quem dá treino e processa quem não paga

Até o momento, oito assessorias constam como credenciadas no parque. A concessionária afirmou, porém, que o número de profissionais formalmente cadastrados pode variar, uma vez que "o processo de adesão é contínuo". E acrescentou que "permanece em processo de diálogo e negociação com outras assessorias e profissionais para que também regularizem sua situação".

Grupo que representa 98 treinadores de corrida diz que modelo de cobrança é "arbitrário, unilateral e desrespeitoso". A ATC (Associação dos Treinadores de Corrida de São Paulo), afirmou ao UOL que três afiliados foram processados pela Urbia para obrigação da cobrança de mensalidades. Um deles perdeu em primeira instância e recorreu (veja mais sobre o caso abaixo).

Nem todos os grupos que atuam no local foram informados sobre a cobrança. A reportagem entrou em contato com um time de rugby, assessorias de ciclistas, assessorias de treinamento funcional, de yoga e de futebol. Nenhum deles foi procurado pela Urbia até o momento.

A representante de uma das assessorias acredita que grupos que têm maior número de atletas podem ter sido a "linha de frente" das taxas. Ao UOL, Claudia Franco, representante do CicloFemini — que ensina grupos de um a dois alunos a andar de bicicleta dentro do parque por vez — afirmou que imagina que a cobrança venha para eles em "um segundo momento". Ela disse ainda que o tema é polêmico, já que muitos atletas usam o espaço público para suas atividades.

Em cidades como São Paulo, a rua não é o local adequado para praticamente nenhum tipo de prática esportiva, por isso pessoas recorrem a parques públicos.

Claudia Franco, do CicloFemini, ao UOL

Uma assessoria de treinamento funcional gratuito é uma das que está pagando mensalidades. Ao UOL, a We Move explicou que faz os pagamentos porque é patrocinada pela lei de incentivo ao esporte do Governo Federal e, por lei, precisa de um contrato com autorização para operar.