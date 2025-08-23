Menina de 12 anos é morta a tiros a caminho da escola na Bahia

Ágatha Santana Pereira, de 12 anos, foi baleada ontem em São Félix, no Recôncavo Baiano. A Polícia Civil investiga o caso.

O que aconteceu

Menina seguia para a escola quando foi atingida por tiros. De acordo com o registro da ocorrência, dois homens em uma motocicleta passaram atirando no local onde Ágatha foi encontrada morta, no bairro 135, região da Volta do Turirim.

Ágatha era aluna da escola Balão Mágico, que prestou condolências nas redes sociais. "É com profundo pesar que anunciamos o falecimento de Ágatha Santana Pereira. [...] Nossas condolências aos familiares e amigos por essa perda irreparável", dizia a publicação.