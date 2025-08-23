Funcionária desvia R$ 560 mil de empresa e compra carro, diz polícia

Uma mulher foi presa sob a suspeita de ter desviado R$ 559 mil da empresa em que trabalhava, em Vitória (ES). Com o dinheiro, comprou um carro importado e mudou de casa, segundo a Polícia Civil.

O que aconteceu

Ao longo de dez meses, a funcionária teria desviado R$ 559 mil da empresa, além de causar prejuízo de R$ 167 mil em multas e juros sobre impostos não pagos. De acordo com investigação da Polícia Civil, a mulher fraudava boletos, simulando que haviam sido pagos.

Proprietários da empresa desconfiaram após notificações de impostos em aberto. Eles marcaram uma reunião com a funcionária, que era responsável pelos pagamentos da empresa. Mas ela não compareceu.