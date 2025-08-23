Pai de santo é condenado a 53 anos de prisão por estupro de menores

Um pai de santo foi condenado a 53 anos de prisão por estupros de vulneráveis, que ocorreram de forma recorrente no bairro Taquaril, em Belo Horizonte.

O que aconteceu

A decisão da Justiça atende a um pedido do MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) e cabe recurso. Os abusos teriam acontecido com dois menores de 14 anos, segundo as investigações.

O processo está em sigilo e não foram divulgados detalhes sobre o homem. Ele está em prisão preventiva desde outubro de 2024.