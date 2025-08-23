TJ proíbe Nunes de regularizar 'contrato de gaveta' e furar fila da Cohab

São firmados entre o proprietário original —selecionado no cadastro da prefeitura— e um terceiro, que pode ou não se encaixar nas regras do programa habitacional.

Segundo a legislação atual, a Cohab deve obedecer alguns critérios para definir quem terá direito às moradias construídas ou compradas pelo município, como:

morador de área de risco;

mulher responsável pelo sustento da família;

mulher vítima de violência;

família com pessoa idosa;

família com pessoa com deficiência;

família com criança de até 6 anos de idade;

família que compromete mais de 30% da sua renda com aluguel.

Segundo o UOL apurou, o cadastro da Cohab tem hoje 344,7 mil famílias. Desse total, cerca de 5.000 aguardam atendimento há mais de 20 anos.

Para o Ministério Público de São Paulo, a renegociação contratual praticada causa distorção no sistema ao permitir, de forma indevida, que terceiros que não apresentam as condições socioeconômicas exigidas pela lei passem a ter "direitos" sobre imóveis populares.