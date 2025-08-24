Câmara de SP veta uso de coleiras que dão choque para inibir latido de cães

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou de forma unânime na última quinta (21) um projeto de lei que proíbe o uso por cães das chamadas coleiras antilatido.

Vendidas livremente na internet por até R$ 200, elas emitem uma série de estímulos para evitar o latido, até mesmo choque elétrico, segundo o vereador Roberto Trípoli (PV), que apresentou a proposta.

"Latir é uma conduta que integra o repertório natural do comportamento da espécie canina. Qualquer dispositivo capaz de inibir esse comportamento só pode se dar à custa de punição", afirma o parlamentar na justificativa do projeto.