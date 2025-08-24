Assine UOL
Cotidiano

Câmara de SP veta uso de coleiras que dão choque para inibir latido de cães

Adriana Ferraz
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Cães brincam no parque Ibirapuera, em São Paulo, onde a Câmara Municipal vetou o uso de coleiras antilatido
Cães brincam no parque Ibirapuera, em São Paulo, onde a Câmara Municipal vetou o uso de coleiras antilatido Imagem: Adriano Vizoni/Folhapress

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou de forma unânime na última quinta (21) um projeto de lei que proíbe o uso por cães das chamadas coleiras antilatido.

Vendidas livremente na internet por até R$ 200, elas emitem uma série de estímulos para evitar o latido, até mesmo choque elétrico, segundo o vereador Roberto Trípoli (PV), que apresentou a proposta.

"Latir é uma conduta que integra o repertório natural do comportamento da espécie canina. Qualquer dispositivo capaz de inibir esse comportamento só pode se dar à custa de punição", afirma o parlamentar na justificativa do projeto.

Usado geralmente no processo de adestramento, esse tipo de dispositivo funciona em resposta à vibração das cordas vocais do animal. Quando ele late, a coleira emite impulsos a fim de coibir o comportamento, como choque elétrico e sinais sonoros, vibratórios e até odoríferos.

"Parece haver um consenso sobre a natureza cruel de sua utilização", complementa Tripoli, que também propôs veto a coleiras do "tipo enforcador", com garras, pinos ou espículas.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada mais uma vez em plenário antes de seguir para sanção do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Se o texto não receber modificações, o descumprimento pode gerar multa de R$ 1.000 ao responsável pelo animal, dobrando o valor em reincidência. A punição também vale para o adestrador, caso a coleira seja usada para treinamento.

Produto que dá choque em cão é livremente anunciado em sites de compras
Produto que dá choque em cão é livremente anunciado em sites de compras Imagem: Reprodução/Shopee

Em alguns sites de compra, alertas recomendam cuidado no uso do "modo choque elétrico", que pode provocar erupção cutânea e dor.

Continua após a publicidade

Deputados também debatem o tema

A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei semelhante no início do mês. O texto proíbe não apenas a utilização das coleiras antilatido por animais, mas sua fabricação, comercialização, importação e exportação.

"O uso de coleiras de choque causa estresse e dor aos animais, fato comprovado em estudos, e pode induzir a comportamento agressivo, não se justificando nem para adestramento", sustenta o autor, deputado Juninho do Pneu (União-RJ).

Diferentemente da proposta paulistana, o texto em debate na Câmara dos Deputados prevê punições diferentes para tutores e para fabricantes ou comerciantes que descumprirem a norma.

Responsáveis pelos animais ficam sujeitos à multa de R$ 2 mil e perda do animal. Já quem vender ou distribuir corre o risco de pagar até R$ 20 mil (em caso de reincidência) e ter o estabelecimento comercial interditado.

O projeto segue agora para análise das comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se passar, precisa do aval da Câmara e do Senado.

Continua após a publicidade

O modelo em discussão em Brasília é compartilhado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e já está apto a entrar na pauta de votação.

Outros estados, como Minas Gerais, Rio de Janeiro e Ceará, já aprovaram a proibição.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.