Chuvas no Rio Grande do Sul causam estragos em 39 cidades; 561 deixam casas

Pior situação é em São Lourenço do Sul. Conforme a Defesa Civil, o município a 200 km ao sul de Porto Alegre reportou alagamentos e inundações em diversas áreas urbanas e rurais. Casas, estradas e instalações públicas foram danificadas, deixando 23 desabrigados e 500 desalojados até as 16h36 de ontem (último dado disponível).

Prefeitura decretou calamidade pública ontem e está distribuindo donativos. Em parceria com o governo do estado, a administração municipal de São Lourenço do Sul entregou centenas de cestas básicas, colchões, cobertores, roupas, produtos de limpeza e outros itens, de acordo com post no Instagram.

Outro município entre os mais impactados é São José do Norte. A localidade — a 350 km ao sul da capital — informou alagamento na BR 101, na altura do km 350, e registrou 24 pessoas desalojadas até as 21h28 de ontem.

Ontem, 11 voos do Aeroporto Salgado Filho foram cancelados e 28 tiveram atraso. Segundo o painel de voos, hoje os pousos e decolagens estão ocorrendo normalmente, conforme o previsto.

Em apenas 12 horas, o Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) registrou quase 83 mm em Porto Alegre. As precipitações ocorreram das 23h de quinta-feira até às 11h de sexta. O volume corresponde a praticamente toda a média de chuva para o mês de agosto, que é de 120,1 mm, segundo o Climatempo.

Várias cidades gaúchas acumularam de 70 mm a quase 100 mm de chuva nesse período de 12 horas. O volume corresponde a pelo menos metade da média de chuva para todo o mês de agosto.