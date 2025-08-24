Corpo de jovem ficou enterrado por 8 meses em sítio de empresário indiciado

Empresário admitiu que conheceu Giovana 15 meses antes de ela ser morta por meio de um aplicativo de relacionamento. Em depoimento, ele afirmou que foi até o apartamento onde ela morava com uma amiga. De lá, foram até um motel no município de Mirassol, no interior de São Paulo. Segundo o empresário, os dois tiveram relação sexual, mas não houve consumo de drogas.

O empresário alegou que não sabia que ela tinha 16 anos. Ele afirmou que, no dia em que se conheceram, Giovana mostrou uma cédula de identidade com a data de nascimento adulterada, para provar que tinha mais de 18 anos. Após o encontro, ele confirmou que transferiu uma quantia em dinheiro para ela, mas não revelou o valor.

Na versão dele, os dois só voltaram a manter contato sete meses após o primeiro encontro, quando a jovem lhe pediu um emprego. Ele explicou que aceitou analisar o currículo dela e pediu que ela fosse até sua empresa, em São José do Rio Preto.

No dia combinado, Giovana foi até a empresa e, no local, o empresário e um funcionário dele teriam trocado beijos com a adolescente. Ele relatou que Giovana estava em sua empresa no dia 21 de dezembro de 2023, que ele consumiu cocaína naquele dia e disse a Giovana que não a contrataria. Conforme o depoimento, em determinado momento o empresário saiu da sala onde estavam para pegar uma cerveja e deixou um frasco contendo cocaína no local.

Segundo o suspeito, a adolescente usou o entorpecente sem sua permissão e passou mal. Um outro funcionário o alertou que a menina não estava bem e ele, ao perceber que Giovana havia morrido, entrou em "pânico completo".

Gleison revelou que dois funcionários presenciaram tudo. Com o auxílio de um deles, colocou o corpo da jovem em sua caminhonete e saiu "dirigindo desnorteado". Em seguida, dirigiu-se até o sítio para enterrá-lo.