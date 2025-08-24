Assine UOL
'Don Juan' de Manaus é preso suspeito de seduzir idosas para aplicar golpes

Do UOL, em São Paulo
Marcos foi preso depois de três dias de sua foto ser publicada pela Polícia Civil
Marcos foi preso depois de três dias de sua foto ser publicada pela Polícia Civil Imagem: Reprodução/Facebook

Marcos Drywes da Silva Matos, 45, conhecido como "Don Juan", foi preso hoje em Manaus. Ele é acusado de enganar mulheres idosas para cometer furtos e estelionato.

O que aconteceu

Marcos é suspeito de conquistar a confiança das vítimas e convencê-las a comprar celulares, notebooks e outros bens para ele. As informações foram confirmadas à Polícia Civil para o telejornal JAM, da Rede Amazonense, filiada da TV Globo. O UOL não conseguiu localizar a defesa dele.

Prejuízo do caso mais recente foi de R$ 12 mil. Ocaso envolveu uma mulher de 69 anos, revendedora de perfumes, segundo informações da Polícia Civil à TV.

Suspeito já era procurado e teve sua imagem divulgada pela polícia na quinta-feira (21). Ele foi indiciado sob a acusação de estelionato e furto qualificado e passará por audiência de custódia.

