Flávio diz que ladrões fizeram avós reféns: 'Queriam dinheiro do Bolsonaro'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) afirmou hoje numa rede social que a mãe e os avós foram feitos reféns na própria casa, no interior do estado do Rio.
O que aconteceu
Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou vídeo do imóvel. As imagens mostram papeis no chão, uma mala em cima da mesa e uma gaveta em cima de uma cama. O senador disse que "reviraram a casa inteira".
Acabaram de fazer minha mãe e meus octogenários avós de reféns, na casa deles em Resende/RJ. E não foi um simples assalto.
Flávio Bolsonaro
Na publicação, Flávio Bolsonaro diz que os familiares "estão todos bem". "Foi mais de uma hora de terror, com arma na cabeça e boca tampada com fita adesiva", escreveu.
Segundo o senador, os criminosos abordaram sua mãe. Disseram "que sabiam quem ela era" e queriam saber onde estava o "dinheiro que o Bolsonaro mandava para meus avós".
Flávio Bolsonaro afirmou que "como não havia dinheiro, levaram alguns anéis e fugiram roubando o carro do meu avô". "Já tomamos as providências e, se Deus quiser, em breve esses marginais covardes serão encontrados."
O UOL procurou a Polícia Civil do Rio Janeiro. O espaço está aberto. A assessoria de Flávio Bolsonaro informou que, até o momento, as informações são as publicadas pelo senador.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.