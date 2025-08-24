Flávio diz que ladrões fizeram avós reféns: 'Queriam dinheiro do Bolsonaro'

O senador Flávio Bolsonaro (PL-SP) afirmou hoje numa rede social que a mãe e os avós foram feitos reféns na própria casa, no interior do estado do Rio.

O que aconteceu

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro publicou vídeo do imóvel. As imagens mostram papeis no chão, uma mala em cima da mesa e uma gaveta em cima de uma cama. O senador disse que "reviraram a casa inteira".