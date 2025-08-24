Médica agredida por ex-namorado fisiculturista ficou com rosto 'destruído'

Delegada disse que o rosto de Samira "ficou destruído". Segundo Débora Lázaro, as fotos do caso são "tristes de se ver". "Ela está muito agredida. O rosto [ficou] destruído"..

Agressão ocorreu no dia do aniversário de Samira, quando ela e Pedro — que viviam em Santos — estavam em São Paulo para celebrar. Os dois foram a uma festa, onde Samira fez amizade com um casal. "Ficamos eu e mais três meninos, era um casal e um amigo deles também era gay. Ficamos quase a balada inteira juntos."

Pedro viu Samira conversando com outras pessoas, ficou nervoso e foi retirado da festa por seguranças, relembra ela. "Pedro ficou exaltado, quis começar a brigar e os seguranças tiraram ele da balada".

A médica chegou antes ao apartamento onde eles estavam hospedados. "Ele chegou muito nervoso, eu nunca tinha visto assim. Na hora, fiquei com medo. O Pedro me deu um soco, eu caí no chão e não lembro de mais nada."

Samira afirma que perdeu os sentidos; Pedro continuou a agredi-la por cerca de seis minutos. "Quando eu acordei (após perder os sentidos), ele ainda estava me batendo. Ele deu 12 socos quando eu acordei".

A violência das agressões a Samira foi tamanha que Pedro quebrou a mão. Na audiência de custódia, o fisiculturista afirmou que quebrou o metacarpo (osso entre o punho e os dedos) durante "confusão" com a namorada.