Rajadas de vento fecham Porto de Santos, o maior da América Latina

Rajadas de fortes ventos que atingiram a Baixada Santista derrubaram árvores em Santos e paralisaram o porto da cidade, o maior da América Latina.

O que aconteceu

Praticagem de São Paulo registrou ventos de 80km/h e rajadas de até 110km/h. A instituição tem um Centro de Monitoramento que verifica as condições de ventos, altura das ondas e correntes marítimas.

Porto de Santos fechou às 23h50 de sábado e abriu às 3h20 de hoje, segundo confirmou a Praticagem ao UOL. Fundada em 1940, a instituição fornece serviço de assessoria aos comandantes dos navios, conduzindo embarcações na entrada e saída do terminal.