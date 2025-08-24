Studios investigados por fraude em SP terão alerta registrado na matrícula

Por lei, moradias sociais devem ser ocupadas por famílias que recebem de zero a três salários mínimos (faixa HIS 1), de três a seis salários mínimos (HIS 2) ou de seis a dez salários mínimos (HMP).

Desde 2014, a cidade de São Paulo oferece incentivos fiscais e urbanísticos para a construção desse tipo de moradia pela iniciativa privada.

As incorporadoras que aderem ao modelo recebem desconto ou isenção completa da taxa cobrada para liberação de prédios sem limite de altura, a chamada outorga onerosa. Em troca, devem se comprometer a vender as unidades apenas para o público-alvo.

Na prática, não é o que acontece.

Segundo investigação do Ministério Público de São Paulo, parte significativa da produção com incentivo público tem sido desvirtuada ao atender compradores fora da renda.