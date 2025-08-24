TV: Mulher diz que foi agredida por Gato Preto após encostar em seu carro

O dono do HB20, Edilson Maiorano, contou ao Fantástico que seu filho está com crise de ansiedade por conta do acidente. "Eu não [estou machucado]. Só estou dolorido. Bati a mão no painel. O airbag segurou bastante. Meu filho teve uma trinca no maxilar, está com o rosto inchado, machucou a mão e está apresentando crise de ansiedade. Depois do acidente, ele ficou pior."

Horas após o acidente, Gato Preto foi preso por omissão de socorro. Na ocasião, se recusou a fazer o teste do bafômetro. Bia Miranda alegou que foi embora do local do acidente porque uma multidão estava se formando ao redor dos carros. "Eu não sabia se era para ficar lá, entrar no carro e ir embora, então eu só fui junto".

Já antes do acidente, Gato Preto e Bia Miranda estiveram em festa com bebidas alcoólicas. Vídeos publicados durante a madrugada daquele dia mostram ambos na festa.

Quem são Bia Miranda e Gato Preto

Conhecido como Gato Preto, Samuel Sant'anna tem 31 anos e ostenta vida de luxo na internet, com vídeos de carros importados, joias e dinheiro em espécie. Ele tem cerca de 200 mil seguidores no Instagram e costuma publicar conteúdos de ostentação e humor.

Bia Miranda tem 20 anos e ficou famosa ao participar do reality show A Fazenda. Ela é neta da ex-modelo Gretchen e tem mais de 5 milhões de seguidores nas redes sociais, onde publica vídeos sobre rotina, beleza e entretenimento.