Descarrilamento de trem afeta linhas 7-Rubi e 10-Turquesa da CPTM

Alternativa para passageiros é pegar a linha 11-Coral, que foi estendida até a Barra Funda, ou a Linha 3-Vermelha do Metrô. A CPTM foi procurada pelo UOL, mas não deu retorno ou previsão para retomada da normalidade das linhas até o momento.

Passageiros lidaram com plataformas lotadas e escadas cheias e tiveram dificuldade para sair e entrar nos trens. Entre as estações com o maior movimentação de passageiros estavam a Barra Funda, zona oeste de São Paulo, e na Luz, que fica na região central.

"Demorei mais de 15 minutos para subir as escadas da plataforma", diz passageira. Ao UOL, uma Manuela Santos, que saiu da região do Jaraguá, na zona noroeste da capital, para a Barra Funda, na zona oeste, contou que levou 1h30 para fazer um caminho que, geralmente, dura 40 minutos. Segundo ela, a pior situação aconteceu quando ela chegou à estação Barra Funda, que estava com a plataforma superlotada.

Um dos trens tinha acabado de chegar e as pessoas não conseguiam sair dele porque a plataforma estava lotada já. Então ele foi desligado. Até o momento que consegui sair [da estação] ele ainda estava lá.

Manuela Santos, passageira, ao UOL

As duas linhas afetadas passam por processo de privatização e terão mudança de funcionamento ainda nesta semana. A linha 10-Turquesa, que seguia até a Luz, vai ter como ponto final a Barra Funda a partir da quinta-feira. A Linha 7, por sua vez, vai "encurtar": antes, ela seguia até a Luz, mas agora ela parará uma estação antes, na Barra Funda.

Novas rotas acabam com o serviço 710

CPTM confirmou que o Serviço 710 acabou. O serviço ligava as linhas 7-Rubi e 10-Turquesa em viagens diretas, permitindo que passageiros viajassem entre Jundiaí (região metropolitana de SP) e Rio Grande da Serra (ABC Paulista) sem a necessidade de trocar de trem.