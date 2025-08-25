Fim do veranico: SP volta a esfriar durante a semana; veja previsão

Máximas devem variar de 23ºC a 26ºC na metrópole até o próximo domingo. A semana começa sem chuvas, com mínima de 14°C e máxima de 25°C previstas para hoje na cidade.

A partir de amanhã, umidade vinda do oceano deve provocar chuva na capital. Com períodos de céu nublado durante o dia, o município deve receber pancadas de chuva durante a noite de terça-feira e a manhã de quarta, com mínima prevista de 15°C nos dois dias.

Chuvas devem cessar na quinta e no final de semana na cidade. Para o período, pode-se esperar sol com muitas nuvens, mas sem preciptações. Já na sexta (29), a capital deve receber pancadas de chuva durante a tarde.

Teremos uma semana sem previsão de frio intenso ou queda brusca nas temperaturas, mas com algumas variações nas máximas no centro-leste e sul de São Paulo, com a passagem desta frente fria mais fraca. Climatempo, em nota

Baixa umidade e risco de incêndios

Previsão é de umidade muito baixa para a capital durante a semana. Ainda de acordo com a Climatempo, os valores podem ficar entre 40 e 30% na cidade. As taxas são consideradas "ainda muito abaixo do ideal recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), acima de 60%, o que compromete a qualidade do ar em toda a região metropolitana, que deve seguir moderada a ruim em vários bairros da capital paulista", divulgou o portal meteorológico em nota.