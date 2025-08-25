Governo de SP afasta mais 6 auditores fiscais após caso Ultrafarma e Fast

A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo anunciou hoje que afastou mais seis auditores fiscais. A decisão ocorre dias após o auditor Artur Gomes da Silva Neto ser preso suspeito de liderar um esquema de fraudes bilionárias na pasta envolvendo varejistas como a Ultrafarma e a Fast Shop.
O que aconteceu
Afastamento ocorreu após a secretaria instaurar sete processos administrativos disciplinares. Do total, seis funcionários foram afastados. Os nomes deles não foram divulgados. Artur foi exonerado do cargo na quinta-feira (21).
Governo diz que medida é "resposta às apurações preliminares da pasta" referente à Operação Ícaro. A ação do MPSP (Ministério Público do Estado de São Paulo), que prendeu Artur e outros empresários, apura irregularidades no ressarcimento de crédito tributário —quando o contribuinte tem o direito a ser ressarcido ou compensado por um valor pago ao Fisco.
Secretaria afirma que vai abrir mais 20 investigações preliminares para analisar a evolução patrimonial e verificar indícios de irregularidades. Eles não divulgaram se os alvos das apurações são outros auditores fiscais da pasta.
Após prisão de Artur, a pasta revogou uma portaria e um decreto. A primeira regulamentava os procedimentos de complemento e devolução de imposto e a segunda dispunha sobre a "apropriação acelerada" do crédito tributário. "A partir de agora, todos os pedidos de ressarcimento passarão, obrigatoriamente, por auditoria fiscal até a conclusão da revisão de todos os protocolos", divulgou a secretaria.
Como a fraude acontecia
Companhias contratavam uma empresa de fachada no nome da mãe de Artur, diz MP. O esquema funcionava desde 2021. Segundo as investigações, a empresa de fachada Smart Tax prestava serviços tributários. Artur orientava as companhias e chegava a compilar os documentos que deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina.
Auditor Marcelo de Almeida Gouveia operava na ponta do esquema, segundo a investigação. O MP pediu a suspensão do exercício de função pública dele. O UOL tenta encontrar a defesa do auditor preso. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.
Um terceiro auditor fiscal, investigado pelas mesmas práticas dos outros dois, se aposentou em janeiro deste ano. Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão neste mês, segundo o MPSP.
Movimentação financeira repentina da empresa da mãe do fiscal levantou suspeita do MP. Segundo o promotor João Ricupero, até junho de 2021, a Smart Tax não tinha qualquer tipo de atividade operacional ou cliente, mas, no segundo semestre de 2021, ela passou a receber dezenas de milhões de reais da Fast Shop. A quebra de sigilo financeiro da empresa mostrou que mais de R$ 1 bilhão foram transferidos para a conta da companhia desde então.
