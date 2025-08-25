Governo de SP afasta mais 6 auditores fiscais após caso Ultrafarma e Fast

Secretaria afirma que vai abrir mais 20 investigações preliminares para analisar a evolução patrimonial e verificar indícios de irregularidades. Eles não divulgaram se os alvos das apurações são outros auditores fiscais da pasta.

Após prisão de Artur, a pasta revogou uma portaria e um decreto. A primeira regulamentava os procedimentos de complemento e devolução de imposto e a segunda dispunha sobre a "apropriação acelerada" do crédito tributário. "A partir de agora, todos os pedidos de ressarcimento passarão, obrigatoriamente, por auditoria fiscal até a conclusão da revisão de todos os protocolos", divulgou a secretaria.

Como a fraude acontecia

Companhias contratavam uma empresa de fachada no nome da mãe de Artur, diz MP. O esquema funcionava desde 2021. Segundo as investigações, a empresa de fachada Smart Tax prestava serviços tributários. Artur orientava as companhias e chegava a compilar os documentos que deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina.

Auditor Marcelo de Almeida Gouveia operava na ponta do esquema, segundo a investigação. O MP pediu a suspensão do exercício de função pública dele. O UOL tenta encontrar a defesa do auditor preso. Em caso de manifestação, o texto será atualizado.

Um terceiro auditor fiscal, investigado pelas mesmas práticas dos outros dois, se aposentou em janeiro deste ano. Ele foi alvo de mandados de busca e apreensão neste mês, segundo o MPSP.