Homem confessa participação na morte de três mulheres em praia da Bahia

Um homem confessou hoje a participação na morte das três mulheres encontradas em 16 de agosto na Praia dos Milionários, em Ilheus.

O que aconteceu

O homem confessou a participação no assassinato das mulheres em uma audiência de custódia no Fórum de Ilhéus após ter sido detido por outro crime, segundo a TV Bahia. O nome do preso ainda não foi divulgado e não há informações sobre a motivação do crime.

As vítimas Alexsandra Oliveira Suzart, Maria Helena do Nascimento Bastos e Mariana Bastos da Silva, foram vistas pela última vez em 15 de agosto enquanto passeavam com um cachorro na Praia dos Milionários. Como não retornaram, amigos e familiares iniciaram buscas, e os corpos foram encontrados no dia seguinte em uma área de vegetação próxima à praia.