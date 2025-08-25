Influencer Gato Preto vira réu por violência doméstica contra Bia Miranda

Vítima disse que levou um soco no rosto e chutes nas costelas. As agressões ocorreram após uma discussão motivada por ciúmes. Antes da violência, os dois haviam consumido bebida alcoólica, de acordo com a denúncia.

Gato Preto nega que tenha violentado Bia. Ele alega que foi a namorada quem o agrediu com um soco no rosto. Em depoimento, o influenciador disse que, após ter sido supostamente atacado por Bia, ele "somente" reagiu para se defender.

Bia sofreu lesões na cervical, no rosto, na perna, na mão e nos glúteos. A informação consta em laudo do IML (Instituto Médico Legal).

Funcionários do hotel presenciaram parte da briga. Eles também prestaram depoimentos, que serviram para embasar a denúncia contra o influenciador, agora réu.

Casal tem uma filha de 4 meses. Eles vivem uma relação conturbada. Já protagonizaram diversas idas e vindas, e viveram um término relâmpago na semana passada, após se envolverem em um acidente de trânsito em São Paulo. Na ocasião, Bia anunciou o término, mas os dois voltaram a aparecer juntos nas redes sociais.

Denúncia de violência doméstica continua, mesmo após relação ser reatada. Na legislação brasileira, esse tipo de crime gera uma ação penal pública incondicionada, ou seja, que não depende necessariamente do desejo da vítima para ter continuidade, pois, neste caso, o Ministério Público possui autonomia para atuar.