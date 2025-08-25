Investigados por golpe de R$ 21 mi, donos da Camisaria Colombo são soltos

O Tribunal de Justiça de São Paulo autorizou a libertação dos irmãos Álvaro Jabur Maluf e Paulo Jabur Maluf, donos da Camisaria Colombo, presos na semana passada por suspeitas de fraude de R$ 21 milhões e ocultação de patrimônio.
O que aconteceu
Irmãos deixaram a cadeia na manhã desta segunda-feira. A decisão foi autorizada pelo juiz Fernando Deroma de Mello, da 1º Vara de Crimes Tributários.
Polícia Civil de São Paulo não pediu a prorrogação das prisões dos irmãos. Por esse motivo, o magistrado acolheu os pedidos das defesas e determinou que os dois fossem liberados.
Álvaro e Paulo permaneceram detidos "pelo período necessário para prestar esclarecimentos e fornecer informações relevantes à investigação", segundo a polícia. Ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública disse que os dois colaboraram com as investigações, forneceram acesso aos "dispositivos [eletrônicos] apreendidos, que estão sendo periciados e também contribuirão para as apurações em andamento".
Caso segue sob responsabilidade da Divisão de Crimes Cibernéticos da PCSP. O órgão afirmou que "mantém suas equipes mobilizadas para a coleta de todas as provas necessárias e a devida responsabilização criminal dos envolvidos".
Defesas dos donos da Camisaria Colombo afirmaram que a inocência deles será comprovada. Para defesa de Paulo, inocência dele será demonstrada ainda na fase policial. Advogado de Álvaro afirmou que ele foi liberado após "após ampla e irrestrita cooperação com as autoridades".
Relembre o caso
Operação da Polícia Civil mirou Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior, que são irmãos e donos da Camisaria Colombo, e dois homens ligados à empresa de gestão de ativos BS Capital. Os outros dois suspeitos de participação no esquema fraudulento foram identificados como Mauricio Miwa e Bruno de Souza.
Ao todo, 2,5 mil transações foram feitas entre 1 de outubro de 2024 e 21 de outubro de 2024. A empresa tinha R$ 5 milhões na conta e movimentou R$ 21 milhões, ficando, ao todo, com um "saldo" de R$ 26 milhões.
Os alvos são investigados por furto mediante fraude e fraude contra credores. Além dos mandados de prisão, outros 12 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na semana passada.
Camisaria Colombo foi fundada em 1917 e tem sede em São Paulo. Ela opera vendendo peças de vestuário masculinas.
