Investigados por golpe de R$ 21 mi, donos da Camisaria Colombo são soltos

Álvaro e Paulo permaneceram detidos "pelo período necessário para prestar esclarecimentos e fornecer informações relevantes à investigação", segundo a polícia. Ao UOL, a Secretaria de Segurança Pública disse que os dois colaboraram com as investigações, forneceram acesso aos "dispositivos [eletrônicos] apreendidos, que estão sendo periciados e também contribuirão para as apurações em andamento".

Caso segue sob responsabilidade da Divisão de Crimes Cibernéticos da PCSP. O órgão afirmou que "mantém suas equipes mobilizadas para a coleta de todas as provas necessárias e a devida responsabilização criminal dos envolvidos".

Defesas dos donos da Camisaria Colombo afirmaram que a inocência deles será comprovada. Para defesa de Paulo, inocência dele será demonstrada ainda na fase policial. Advogado de Álvaro afirmou que ele foi liberado após "após ampla e irrestrita cooperação com as autoridades".

Relembre o caso

Operação da Polícia Civil mirou Paulo Jabur Maluf e Alvaro Jabur Maluf Júnior, que são irmãos e donos da Camisaria Colombo, e dois homens ligados à empresa de gestão de ativos BS Capital. Os outros dois suspeitos de participação no esquema fraudulento foram identificados como Mauricio Miwa e Bruno de Souza.

Ao todo, 2,5 mil transações foram feitas entre 1 de outubro de 2024 e 21 de outubro de 2024. A empresa tinha R$ 5 milhões na conta e movimentou R$ 21 milhões, ficando, ao todo, com um "saldo" de R$ 26 milhões.