Novo toboágua em SP será o maior do ocidente e rivaliza com Dubai

O parque aquático Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP), anunciou que está na reta final de montagem do "Nações", um complexo de toboáguas que terá a maior estrutura do tipo no mundo ocidental. A inauguração está prevista ainda para o segundo semestre de 2025.

O que aconteceu

O investimento foi de R$ 60 milhões. O projeto, desenvolvido pela empresa canadense WhiteWater West, prevê duas descidas temáticas de 33 metros de altura, com oito experiências diferentes. Cada boia comportará até seis pessoas.

A principal atração será a "Anaconda". Ela é um toboágua de diâmetro gigante, com tecnologia até então existente apenas em Dubai. Com isso, o parque paulista será o único das Américas a oferecer essa experiência.