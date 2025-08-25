Estação Barra Funda vira 'hub dos trilhos' e recebe 3 novas linhas da CPTM

Na linha 11-Coral, a mudança começa hoje. Como a fase ainda é de testes, é importante ter atenção aos horários. Os passageiros da linha, que começa em Mogi das Cruzes (Grande SP) e terminava na Luz (região central da capital), agora terão como ponto final a estação Barra Funda, mas apenas das 8h às 15h30 e das 20h à 0h. Fora deste horário, o trajeto continua terminando na Luz.

Na linha 10-Turquesa, a mudança começa na quinta. O ramal que sai de Rio Grande da Serra (ABC Paulista) e tinha como destino a Luz, agora também segue até a Barra Funda. O novo trajeto não tem horários especiais: ele vale o dia todo.

O ponto de atenção é a baldeação para seguir no sentido Jundiaí ou Rio Grande da Serra. O passageiro terá que fazer a transferência nas plataformas 5 e 6 da Barra Funda. A CPTM diz que elas estão no mesmo nível e que os usuários não vão precisar subir ou descer escadas para trocar de trem.

Também na quinta, haverá mudanças na linha 7-Rubi da CPTM. Ao contrário das outras duas linhas, a 7-Rubi fica mais curta. O caminho que começa em Jundiaí não termina mais na Estação da Luz. Agora, ele acaba na Barra Funda, uma estação antes. A mudança servirá como teste para a nova administradora da linha, a concessionária Tic Trens. A empresa só assume as operações em 26 de novembro, mas já vai começar a fazer a fase de testes na quinta.

Governo do Estado vê Estação Palmeiras-Barra Funda como novo "hub central do transporte sobre trilhos". A estação recebeu 165,1 mil pessoas em apenas um dia de maio deste ano. No mesmo mês, mais de 3,6 milhões de passageiros passaram pelo local, segundo dados disponibilizados pelo Metrô, e levantados pelo UOL.

CPTM diz que estação está preparada para o aumento de passageiros. A empresa não respondeu qual será o impacto das mudanças no fluxo de usuários da estação. Mas afirmou que haverá reforço no quadro de funcionários para orientar os passageiros nos primeiros dias. Procurada para comentar a mudança, a Tic Trens recomendou procurar a CPTM.