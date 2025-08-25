Preso por ameaçar Felca tinha acesso a sistemas policiais: 'Oportunista'

Dupla vendia acesso à informação privada de outras pessoas por cerca R$ 30, segundo a polícia. "São pessoas que, de fato, têm um conhecimento elevado de informática, mas a gente não pode dizer que são hackers. São oportunistas, porque eles não fazem programação. A vulnerabilidade que eles buscam [nos sistemas], eles compram essa espécie de vulnerabilidade através de bancos de dados com login e senha", afirmou o delegado.

Cayo também é investigado por exploração sexual de menores de 18 anos. A polícia apura se ele integra um grupo criminoso que, por meio de "desafios" na internet, promovia exploração sexual de crianças e adolescentes.

Polícia tenta entender motivação para Felca ter se tornado alvo de Cayo. De acordo com o delegado, há a possibilidade de isso ter ocorrido devido a uma suposta participação do suspeito com uma rede de exploração de menores na internet. "A investigação ainda está em curso, mas que, de fato, ele participe de uma organização, de uma estrutura, que tem um apelo, via rede Discord, de exploração sexual de crianças e adolescentes, através daqueles famigerados desafios. Através desses desafios, eles exploram sexualmente crianças e adolescentes. Mas, entenda, isso ainda está na fase embrionária", ponderou o delegado.

Suspeitos sabiam que estavam sendo investigados. "No próprio computador [de Paulo], a gente viu o registro de pesquisa sobre o influenciador digital Felca, vimos conversas ali no WhatsApp que estavam abertas falando da atuação policial. Então, de fato, eles sabiam que eles estavam sendo investigados", explicou.

Felca recebeu e-mails intimidatórios após publicar vídeo com acusações contra o influenciador Hytalo Santos. O conteúdo continha ameaças explícitas à sua vida, com os dizeres: "prepara pra morrer você vai pagar com a sua vida" e "você vai morrer se prepara por sua vida você corre risco e vai pagar com a vida", além de imputações falsas de pedofilia.

O vídeo de Felca