Caso Gritzbach: Justiça manda soltar namorada de olheiro do PCC

A Justiça de São Paulo mandou soltar a namorada de Kauê do Amaral Coelho, 29, olheiro do PCC no caso do assassinato do delator Antônio Vinícius Gritzbach, 38, no aeroporto de Guarulhos, em 8 de novembro do ano passado.

O que aconteceu

A modelo Jackeline Leite Moreira, 28, estava presa há sete meses. Ela foi detida no dia 16 de janeiro, em Itaquera, na zona leste de São Paulo, por tráfico de drogas. Na ocasião, o DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa) afirmou que investigava se Jackeline teria ajudado na fuga de Kauê, que continua foragido. Ele é o olheiro que avisou aos assassinos de Gritzbach o exato momento em que a vítima deixava o saguão do terminal 2 do aeroporto.

Jackeline sempre negou envolvimento na morte de Gritzbach. À polícia, ela também alegou que não namorava Kauê e que não sabe onde ele está. "Ela disse que só tinha ficado com ele uma vez, mas sabemos que não, porque temos os registros telefônicos. Depois do crime, ele foi para a casa dela, de lá, foram para um motel onde passaram a noite. No dia 9 (de novembro), ele entrega o celular dele para ela e vai para o Rio de Janeiro", afirmou Ivalda Aleixo, diretora do DHPP, em entrevista coletiva concedida em janeiro