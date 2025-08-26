Preso por ameaçar Felca cobrava R$ 15 mil por alvará e excluía até mandado

Ele negou qualquer ameaça ao youtuber Felca. Hoje, a Justiça de Pernambuco manteve prisão de Cayo e de outro homem preso junto com ele, identificado como Paulo Vinícius Oliveira foi preso em flagrante ontem por acessar indevidamente sistemas da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco. A dupla foi autuada pelo crime de invasão de dispositivos informáticos.

Cayo também é investigado por exploração sexual de menores de 18 anos. A polícia apura se ele integra um grupo criminoso que, por meio de "desafios" na internet, promovia exploração sexual de crianças e adolescentes.

Polícia tenta entender motivação para Felca ter se tornado alvo de Cayo. De acordo com o delegado, há a possibilidade de isso ter ocorrido devido a uma suposta participação do suspeito com uma rede de exploração de menores na internet.

A investigação ainda está em curso, mas que, de fato, ele participe de uma organização, de uma estrutura, que tem um apelo, via rede Discord, de exploração sexual de crianças e adolescentes, através daqueles famigerados desafios. Através desses desafios, eles exploram sexualmente crianças e adolescentes. Mas, entenda, isso ainda está na fase embrionária.

Delegado Guilherme Caselli.

Suspeitos sabiam que estavam sendo investigados. "No próprio computador [de Paulo], a gente viu o registro de pesquisa sobre o influenciador digital Felca, vimos conversas ali no WhatsApp que estavam abertas falando da atuação policial. Então, de fato, eles sabiam que eles estavam sendo investigados", explicou.

Felca recebeu e-mails intimidatórios após publicar vídeo com acusações contra o influenciador Hytalo Santos. O conteúdo continha ameaças explícitas à sua vida, com os dizeres: "prepara pra morrer você vai pagar com a sua vida" e "você vai morrer se prepara por sua vida você corre risco e vai pagar com a vida", além de imputações falsas de pedofilia.