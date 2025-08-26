Empresário é indiciado por matar corretores dentro de imobiliária em SC

Empresário segue preso preventivamente. Por meio de nota, a defesa informou que Ralf "não poupou esforços para contribuir com a elucidação dos fatos", e agora, com o início da persecução penal, "serão aportados novos elementos probatórios, todos aptos a corroborar e fortalecer a tese defensiva" de que ele agiu "em legítima defesa".

Relembre o caso

Deyvid Luiz Leite e Thiago Adolfo foram mortos dentro de imobiliária durante reunião de negócios Imagem: Reprodução

Crime aconteceu no dia 1º de julho dentro de uma imobiliária que pertence a Ralf. Na ocasião, os três estavam reunidos para acertar detalhes da venda de parte da imobiliária.

Deyvid havia se tornado sócio da imobiliária de Ralf. Thiago, que conhecia as duas partes, agiu como intermediário do negócio. No dia do duplo homicídio, eles estavam sozinhos em uma sala e tratavam de uma dívida no valor de R$ 25 mil que estava atrasada.

Ralf alega que agiu em legítima defesa. Segundo a defesa do empresário, durante a reunião ele teria tido a integridade física e de sua família ameaçada por Thiago e Deyvid. Nesse momento, por ter se sentido coagido ao pensar que os corretores estavam armados, agiu primeiro e atirou contra os dois, diz a defesa.