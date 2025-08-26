Assine UOL
Cotidiano

Empresário preso por matar gari em BH diz em carta que caso foi 'acidente'

Do UOL, em São Paulo
Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar um gari em BH
Empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, acusado de matar um gari em BH Imagem: Reprodução

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, 47, assassino confesso do gari Laudemir de Souza Fernandes, 44, escreveu uma carta dentro da prisão afirmando que o episódio foi um "acidente".

O que aconteceu

Documento foi escrito ontem por Renê e entregue à defesa. Na carta, o empresário afirmou que se sente bem representado tanto pela nova equipe jurídica, quanto pela anterior. "O que aconteceu foi um acidente com a vítima e me sinto bem representado. Tenho certeza que resolveremos esse mal-entendido", escreveu.

Carta foi escrita em meio à terceira mudança de advogados do empresário. Preso desde o dia 11 de agosto, Renê, inicialmente, contratou uma equipe de advogados mineiros. Uma semana depois, no entanto, o escritório abandonou o caso e alegou "motivo de foro íntimo". Um novo profissional assumiu o posto, o advogado Dracon Cavalcanti Lima. Mas ontem, a Justiça de Minas Gerais informou que Renê constituiu um novo defensor, Bruno Silva Rodrigues, advogado do Rio de Janeiro.

Empresário voltou atrás e pediu que os dois advogados "trabalhem em parceria". O documento foi entregue no presídio de Caeté (MG) ao defensor Dracon Cavalcanti Lima. Ao UOL, ele explicou que ocorreu mal-entendido com o novo advogado contratado por Renê. Por enquanto, os dois advogados seguem no caso, mas Dracon adiantou que uma reunião foi marcada com o empresário para definir qual escritório continuará na defesa.

O UOL entrou em contato com o advogado Bruno Silva Rodrigues, mas o profissional afirmou que não iria se manifestar.

Eu, Renê da Silva Nogueira Júnior, tinha dado autorização para o Dr. Dracon via procuração para me defender no meu nome. Gostaria de reforçar que acredito no trabalho do mesmo e reforço a necessidade que meus advogados trabalhem em parceria. O que aconteceu foi um acidente com a vítima e me sinto bem representado tanto pelo Dr. Dracon como pelo Dr. Bruno Rodrigues. Tenho certeza que resolveremos esse mal-entendido. Pedi ao mesmo para não sair do meu caso. Que Deus abençoe.
Carta escrita por Renê

Renê Júnior assumiu a autoria do assassinato, porém alegou em carta que tiro foi acidental
Renê Júnior assumiu a autoria do assassinato, porém alegou em carta que tiro foi acidental Imagem: Cedida ao UOL

Versão de Renê em depoimento à polícia

Renê admitiu que no dia do crime ele pegou um desvio para o trabalho porque estava atrasado. Em determinado ponto, entrou em um beco sem saída e foi aconselhado por pessoas na rua a voltar. Nesse momento, o empresário confessou que retirou a arma da mochila e a colocou embaixo de suas pernas no banco do carro.

Continua após a publicidade

Ao retornar na via, ele contou que se deparou com engarrafamento provocado pelo caminhão do lixo, que fazia a coleta. Segundo Renê, a motorista do caminhão deixou outros veículos à sua frente passar, mas na sequência foi em direção ao seu automóvel. Ele falou para a mulher que seu carro "era largo" e não iria passar pelo espaço deixado.

Motorista do caminhão viu a arma em suas pernas e gritou: "Ele está armado". Após a fala da motorista, o empresário disse que um dos garis que fazia a coleta no local foi até sua direção e gritou que "ameaçar mulher é fácil, quero ver fazer isso com um homem".

Na sequência, o empresário desceu do carro armado, e esse gari falou "com arma é fácil". Renê, então, disse que chamou o homem para "resolver na mão", e nesse momento sua arma disparou.

No depoimento, Renê também admitiu que o gari com quem ele discutiu verbalmente não foi Laudemir. Ele negou a versão de testemunhas de que o carregador da pistola tenha caído e que ele teria apanhado do chão e recolocado na arma.

Renê segue preso preventivamente e deverá responder por homicídio duplamente qualificado. A Corregedoria da Polícia Civil mineira instaurou procedimento administrativo para apurar se houve omissão ou prevaricação por parte da delegada. Até o momento, ela não foi indiciada no caso, nem é suspeita de ter ajudado o marido, e segue no cargo.

Relembre o caso

Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais
Laudemir de Souza Fernandes era gari e trabalhava há cerca de sete anos na Localix Serviços Ambientais Imagem: Cedido ao UOL
Continua após a publicidade

Renê confessou que matou Laudemir de Souza Fernandes após discussão de trânsito. Laudemir estava em horário de trabalho quando Renê passou pela rua onde ele e outros garis faziam a coleta do lixo, segundo a PM. Laudemir e outros garis saíram em defesa da colega de trabalho, quando o motorista pegou a arma e atingiu a vítima na região torácica. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Santa Rita, em Contagem, mas morreu.

Empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Delegado diz que Renê seguiu com rotina após o crime para evitar formar provas contra ele. Evandro Radaelli, responsável pelo caso, comentou ao UOL News as imagens de câmeras de segurança que mostraram o empresário no trabalho e em casa após o crime.

Acusado alegou que pegou a arma da esposa para garantir a própria segurança no caminho até a empresa onde trabalhava, em Betim. No depoimento em que confessou o crime, ele relatou que no dia do ocorrido saiu de casa por volta das 08h05, pegou a pistola calibre .380 de Ana Paula e colocou o objeto em sua mochila sem que a esposa tivesse percebido.

Empresário afirmou que aquela "foi a primeira vez" que pegou a arma da esposa. No depoimento, ele justifica que pegou a pistola "pelo fato de estar indo para local perigoso e que não conhecia muito bem as vias" para chegar até a sede da empresa e que, por ser natural de outro estado — Rio de Janeiro — estava "receoso" de andar desarmado.

À polícia, ele contou que a arma seria usada em caso de "proteção" pessoal, porque "estava muito tenso". Renê ressaltou que não pensou que teria acertado o tiro em Laudemir e afirmou estar arrependido "por ter jogado fora a vida da vítima, dele [mesmo], atrapalhado a vida da esposa, do filho [que ele tem com outra mulher] e da família da vítima".

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.