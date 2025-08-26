Homem é preso após ofensas racistas a funcionária de supermercado em SP

Camargo Junior se irritou e começou a xingar a funcionária. A vítima disse para a polícia que ao perceber que o homem estava agressivo, se afastou enquanto outros clientes decidiram intervir.

Outro cliente presenciou gritos, tentou auxiliar a funcionária e também foi insultado: "Você é viado". O cliente tentou abordar Camargo Junior e questionar o que estava acontecendo, e também foi alvo de ofensas. Em um vídeo obtido pela reportagem, o agressor aparece ofendendo o cliente e assumindo que desferiu comentários racistas contra a funcionária do mercado.

Ele começou a me xingar: 'Seu filho da p*ta'. Começou a falar um monte de coisa. E a menina continuou trabalhando. Ela ficou desnorteada. E eu comecei a discutir com o cara. E aí ele falou para mim: 'Você é viado, né?'. Aí eu falei: 'Sou'. Aí ele continuou: 'Você é um viado, seu viado filho da p*ta".

Relato do cliente vítima de ofensas

João Roberto Camargo Junior tentou sair do mercado. Após a confusão, outros clientes fecharam as grades do local de autoatendimento onde o caso ocorreu, e funcionários baixaram as portas, a pedido de uma das vítimas, para evitar que o indiciado fugisse. Durante a confusão, o indiciado derrubou objetos e causou danos ao supermercado.

Polícia foi chamada e advogado foi detido e preso em flagrante. Testemunhas dizem que a polícia demorou uma hora até chegar ao local e durante esse tempo a vítima atacada com comentários homofóbicos conteve o homem até a chegada dos agentes.

Homem foi autuado por injúria racial e danos materiais. Ao UOL, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmou a prisão do indivíduo e o registro da ocorrência no 91º Distrito Policial (Ceasa) como injúria racial e danos materiais.