Justiça aceita reduzir pena de condenados por incêndio na boate Kiss

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aceitou hoje reduzir a pena dos condenados pelo incêndio na boate Kiss, que vitimou 242 pessoas em Santa Maria (RS).
O que aconteceu
Penas dos quatro condenados devem ser reduzidas. Eles foram sentenciados em 2021 em Tribunal do Júri. Com a decisão de hoje, as novas penas ficam assim:
- Elissandro Callegaro Spohr (sócio da boate): 12 anos (antes condenado a 22 anos e seis meses)
- Mauro Londero Hoffmann (sócio da boate): 12 anos (antes 19 anos e seis meses)
- Marcelo de Jesus dos Santos (músico): 11 anos (antes 18 anos)
- Luciano Bonilha Leão (auxiliar da banda): 11 anos (antes 18 anos)
