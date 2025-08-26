Lancha com 3 pessoas some no litoral de SP; Marinha e FAB fazem buscas

Uma lancha com três pessoas está desaparecida desde o último sábado (23) na região de Itanhaém, próximo da Ilha da Queimada Grande, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Principal suspeita é de que embarcação naufragou. Mas ainda não foram encontrados destroços que comprove o naufrágio. Três adultos, dois homens e uma mulher, estavam na lancha de nome "Jany", segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). As identidades deles não foram divulgadas.

Pedido de socorro foi feito por um dos tripulantes. O acionamento do GBMar foi feita no último sábado, por volta das 18h, pelo proprietário de uma marina, que disse ter recebido o pedido de socorro de um dos tripulantes e perdido o contato com ele.