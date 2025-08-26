Homem que confessou matar mulheres é suspeito de assassinar companheiro

O homem que confessou no domingo (24) ter matado três mulheres em uma praia de Ilhéus (BA) também é suspeito de ter matado o próprio companheiro neste mês. Ele revelou ter cometido o quarto homicídio, segundo a Polícia Civil.

O que aconteceu

Quarto homicídio que homem confessou é do próprio companheiro dele. A vítima, Lucas dos Santos, morreu no dia 21 de agosto após 14 dias internado em um hospital de Ilhéus.

Lucas deu entrada na unidade de saúde depois de uma briga com o suspeito, informaram as autoridades. Ele tinha sinais de politraumatismo, ou seja, múltiplas lesões graves pelo corpo. Não foram informados o motivo para a briga, a causa da morte, nem a quanto tempo o suspeito e a vítima se relacionavam.