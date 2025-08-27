Vem temporal aí! São Paulo e outros 7 estados estão sob alerta para chuvas

Oito estados brasileiros estão sob alerta de perigo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para chuvas intensas hoje.

O que aconteceu

Alerta vale para São Paulo, Sergipe, Santa Catarina, Roraima, Paraná, Mato Grosso do Sul, Bahia e Amazonas. Ele entrou em vigor ontem e segue até o fim da manhã de hoje.

Na região sul e sudeste, são esperados ventos de até 60 km/h e precipitações de até 50 milímetros em 24 horas. O aviso está em vigor para o sudoeste de São Paulo, toda a faixa sul e leste do Paraná e para a região nordeste de Santa Catarina.