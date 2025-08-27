Delegada esposa de empresário suspeito de matar gari é afastada do cargo

Empresário fugiu do local do crime e foi preso enquanto treinava em uma academia de alto padrão. A prisão ocorreu horas depois do crime, no bairro Estoril, área nobre da capital mineira.

Delegado diz que Renê seguiu com rotina após o crime para evitar formar provas contra ele. Evandro Radaelli, responsável pelo caso, comentou ao UOL News as imagens de câmeras de segurança que mostraram o empresário no trabalho e em casa após o crime.

Acusado alegou que pegou a arma da esposa para garantir a própria segurança no caminho até a empresa onde trabalhava, em Betim. No depoimento em que confessou o crime, ele relatou que no dia do ocorrido saiu de casa por volta das 8h05, pegou a pistola calibre .380 de Ana Paula e colocou o objeto em sua mochila sem que a esposa tivesse percebido.

Empresário afirmou que aquela "foi a primeira vez" que pegou a arma da esposa. No depoimento, ele justifica que pegou a pistola "pelo fato de estar indo para local perigoso e que não conhecia muito bem as vias" para chegar até a sede da empresa e que, por ser natural de outro estado — Rio de Janeiro — estava "receoso" de andar desarmado.

À polícia, ele contou que a arma seria usada em caso de "proteção" pessoal, porque "estava muito tenso". Renê ressaltou que não pensou que teria acertado o tiro em Laudemir e afirmou estar arrependido "por ter jogado fora a vida da vítima, dele [mesmo], atrapalhado a vida da esposa, do filho [que ele tem com outra mulher] e da família da vítima".