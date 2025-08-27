Estação de trem desativada há mais de 30 anos será reaberta para o The Town

A estação Cidade Dutra, desativada há mais de 30 anos, será reativada pela concessionária ViaMobilidade para ampliar o acesso ao The Town 2025, que acontece em setembro no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo.

O que aconteceu

Estação servirá apenas para embarque e desembarque de passageiros do Trem Expresso The Town. Uma estrutura provisória estará localizada a 500 metros do portão G do Autódromo de Interlagos.

Parada funcionará apenas nos dias de festival: 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro. Reativação custou R$ 1 milhão, bancado pela ViaMobilidade. Planejamento está focado na organização do fluxo de acesso ao evento.