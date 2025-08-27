96% dos brasileiros aprovam exame para médicos obterem CRM, diz pesquisa

Entre as 27 unidades federativas, Goiás é a que mais apoia a existência do exame, com 98% de aprovação. Na sequência aparecem os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Amazonas e Roraima, todos com 97% favoráveis. O estado com menor apoio à medida é o Acre, que registrou 92%.

O levantamento também questionou se a população aprovava que os recém-formados fossem submetidos a algum tipo de prova antes de realizar atendimentos. A maioria dos entrevistados, 98%, concordou com a avaliação, independentemente se o profissional concluiu a graduação em faculdade pública ou privada. Entretanto, 2% acham que a aplicação deveria ocorrer somente aos profissionais formados em instituições no exterior.

92% dos participantes da pesquisa avaliaram que a aplicação do exame de proficiência faria aumentar a confiança no atendimento médico. Outros 4% disseram que a confiança diminuiria, enquanto para 3% não aumentaria, nem diminuiria. 1% não opinou.

Dados da pesquisa

O levantamento entrevistou 10.524 cidadãos em 254 municípios, de todas as unidades da federação, entre os dias 4 e 21 de junho. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

Projetos de lei

Projetos de lei que criam Exame Nacional de Proficiência em Medicina tramitam no Congresso Nacional. O PL 2.294/2024 foi aprovado em comissão do Senado e agora tramita em outra comissão —de Assuntos Sociais— com relatoria do senador Dr. Hiran (PP-RR), que aprovou audiência sobre o tema, marcada para hoje.