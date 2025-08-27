Torta que matou idosa em BH estava estragada; dono e padeiro são indiciados

Polícia entendeu que os dois agiram com negligência ao manter os produtos armazenados de forma errada e comercializar a comida. "Houve negligência com o armazenamento dos produtos no interior da padaria, também negligência na manipulação desses produtos e também, em principal, nas condições em que eles eram produzidos no local, de expor isso a público", afirmou Adriano Assunção, chefe do Departamento de Combate à Corrupção e Fraudes da PCMG.

Conclusão da polícia reafirma suspeita inicial da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Semanas após a infecção do trio, o órgão tratou o caso como botulismo. Duas das vítimas que sobreviveram ficaram internadas até o mês de julho no hospital.

Casal que foi contaminado ainda tem sequelas graves da doença, como problemas de visão, fraqueza e comprometimento na coordenação motora. Eles continuam o tratamento em casa.

Relembre o caso

Cleusa Maria de Jesus, 75, morreu e outras duas pessoas da família dela foram internadas após comerem uma torta de uma padaria. O caso aconteceu em abril, quando o casal - uma mulher de 23 anos e um homem de 24 - viajou de Sete Lagoas para Belo Horizonte para visitar a idosa.

A torta de frango e uma empada foram comprados em uma padaria e levados para a casa da idosa. Casal voltou à padaria para relatar que o alimento não estava bom para consumo após sentir gosto azedo. Os funcionários da padaria, localizada no bairro Serrano, constataram que o alimento estava estragado e devolveram o dinheiro aos clientes, segundo o boletim de ocorrência.