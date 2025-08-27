Assine UOL
Torta que matou idosa em BH estava estragada; dono e padeiro são indiciados

Do UOL, em São Paulo
Vítimas comeram uma torta de frango compradas em uma padaria no bairro Serrano, em Belo Horizonte
Vítimas comeram uma torta de frango compradas em uma padaria no bairro Serrano, em Belo Horizonte Imagem: Reprodução/Google Street View

O dono de uma padaria e o padeiro que fez a torta de frango que matou uma idosa e intoxicou outras duas pessoas em Belo Horizonte em abril foram indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais.

O que aconteceu

Alimento estragado contaminou trio com botulismo. A doença rara é causada por uma neurotoxina produzida pela bactéria Clostridium botulinum, presente em comidas com conservação inadequada.

Padeiro e dono da padaria responderão por lesão corporal culposa e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. As informações foram dadas pela delegada Elyenni Célida, da Delegacia Especializada de Defesa do Consumido, mais de quatro meses após o acontecido.

Polícia entendeu que os dois agiram com negligência ao manter os produtos armazenados de forma errada e comercializar a comida. "Houve negligência com o armazenamento dos produtos no interior da padaria, também negligência na manipulação desses produtos e também, em principal, nas condições em que eles eram produzidos no local, de expor isso a público", afirmou Adriano Assunção, chefe do Departamento de Combate à Corrupção e Fraudes da PCMG.

Conclusão da polícia reafirma suspeita inicial da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Semanas após a infecção do trio, o órgão tratou o caso como botulismo. Duas das vítimas que sobreviveram ficaram internadas até o mês de julho no hospital.

Casal que foi contaminado ainda tem sequelas graves da doença, como problemas de visão, fraqueza e comprometimento na coordenação motora. Eles continuam o tratamento em casa.

Relembre o caso

Cleusa Maria de Jesus, 75, morreu e outras duas pessoas da família dela foram internadas após comerem uma torta de uma padaria. O caso aconteceu em abril, quando o casal - uma mulher de 23 anos e um homem de 24 - viajou de Sete Lagoas para Belo Horizonte para visitar a idosa.

A torta de frango e uma empada foram comprados em uma padaria e levados para a casa da idosa. Casal voltou à padaria para relatar que o alimento não estava bom para consumo após sentir gosto azedo. Os funcionários da padaria, localizada no bairro Serrano, constataram que o alimento estava estragado e devolveram o dinheiro aos clientes, segundo o boletim de ocorrência.

Durante a madrugada, o casal começou a passar mal e buscou atendimento médico. Eles foram encaminhados para a UTI em estado grave e foram intubados, mas sobreviveram e receberam alta em julho.

A idosa também teve um mal-estar, desmaiou, foi reanimada pelo filho e levada ao hospital, mas morreu dias depois. Ela precisou ser reanimada por 30 minutos até a chegada do Samu na casa dela, segundo relatório de ocorrência da Polícia Militar.

Responsável pela padaria informou à polícia que o responsável pela produção dos salgados era freelancer. O homem foi contratado por um período de seis dias e ficou no serviço até o dia 20 de abril, um dia antes de o salgado ser disponibilizado para venda na padaria.

Padeiro, por sua vez, disse que estava com a consciência limpa e que viu muitos problemas de higiene no local. Segundo o funcionário, salgados, frango cru e sobras de comidas eram armazenados no mesmo freezer, que não costumava passar por limpeza e estava incrustado com gelo.

Padaria foi interditada pela vigilância sanitária no fim de abril após constatação de "irregularidades de higiene e estrutura sanitária". Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o local não tinha alvará sanitário nem cadastro para iniciar a liberação do documento.

