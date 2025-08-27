Assine UOL
Cotidiano

Marinha encontra lancha que havia sumido com 3 pessoas no litoral de SP

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Lancha foi localizada em Itanhaém, no litoral de São Paulo
Lancha foi localizada em Itanhaém, no litoral de São Paulo Imagem: Divulgação/Marinha

A lancha que havia desaparecido com três pessoas na região de Itanhaém, no litoral de São Paulo, foi encontrada hoje.

O que aconteceu

Embarcação foi vista por uma aeronave da FAB e resgatada por mergulhadores do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, segundo a Marinha. A lancha será encaminhada à Capitania dos Portos de São Paulo para perícia.

Um corpo já havia sido encontrado, reconhecido por familiares no IML de Caraguatatuba. Nenhuma nova vítima foi localizada hoje, de acordo com a corporação.

Inquérito foi instaurado pela Marinha para apurar as circunstâncias do incidente. A Marinha do Brasil orienta que haja cuidados de manutenção preventiva das embarcações e verificação dos equipamentos, além de atenção aos avisos de mau tempo. Em situações de emergência náutica, o telefone 185 deve ser acionado.

Três adultos, dois homens e uma mulher, estavam na lancha de nome "Jany", segundo o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo). As identidades deles não foram divulgadas.

Pedido de socorro foi feito por um dos tripulantes. O acionamento do GBMar foi feita no último sábado, por volta das 18h, pelo proprietário de uma marina, que disse ter recebido o pedido de socorro de um dos tripulantes e perdido o contato com ele.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.