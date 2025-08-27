Marinha encontra lancha que havia sumido com 3 pessoas no litoral de SP

A lancha que havia desaparecido com três pessoas na região de Itanhaém, no litoral de São Paulo, foi encontrada hoje.

O que aconteceu

Embarcação foi vista por uma aeronave da FAB e resgatada por mergulhadores do Grupamento de Patrulha Naval do Sul-Sudeste, segundo a Marinha. A lancha será encaminhada à Capitania dos Portos de São Paulo para perícia.

Um corpo já havia sido encontrado, reconhecido por familiares no IML de Caraguatatuba. Nenhuma nova vítima foi localizada hoje, de acordo com a corporação.