Grupo é investigado por ajudar PCC e CV com lavagem de dinheiro em SP

Uma quadrilha formada por estrangeiros foi alvo da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo hoje suspeita de aplicar golpes virtuais financeiros e lavar a quantia obtida com o crime.

O que aconteceu

Há indícios de que os criminosos também ajudavam tanto o PCC quanto o CV a lavar dinheiro, apurou o UOL. As duas facções criminosas são rivais.

Foram emitidos sete mandados de prisão e 22 de busca e apreensão. Os policiais foram às ruas na capital paulista, em São José dos Campos e em Ibiúna. A reportagem tenta contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para informações sobre o cumprimento dos mandados.