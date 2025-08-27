'Quero enxergar os meus filhos de novo': ela perdeu visão após tiro do ex

Por muito tempo, não entendia que estava vivendo uma violência porque o abuso não era físico. Mas ele me isolava e eu não podia ter amigos. Ninguém frequentava a minha casa porque ele não queria. No máximo, tinha contato com minha família. Ele ficava dias sem falar comigo quando eu saía com minha irmã.

Anna Rebeca Carvalho Barbosa

Segundo Anna Rebeca, na frente dos familiares ele a tratava bem. Já na vida privada, era bem diferente. "A manipulação psicológica foi tão grande que fazia eu me sentir como a ruim da história. Quando outras pessoas estavam com a gente, era 'eu te amo' para lá e para cá. Ao ponto de dizerem que eu era fria com ele. Mas ninguém sabia o que eu passava", diz.

Hoje, entendo que eu era tratada como uma posse, um objeto que pertencia a ele. Tudo aquilo não era amor, mas uma obsessão doentia que ele tinha por mim. Eu vestia uma capa de mulher forte, mas ao mesmo tempo eu cedia porque não enfrentava a situação. Anna Rebeca Carvalho Barbosa

No início do ano, o ex-marido a ameaçou de morte. Foi a gota d'água para que Anna Rebeca pedisse a separação.

"Ele tirou uma arma que estava debaixo do travesseiro e disse que queria me matar e se mataria depois. Pedi para que ele saísse de casa e falei que entraria com medida protetiva, mas não acreditava que ele realmente fosse chegar ao ponto de me machucar. Como ele era o pai dos meus filhos, acreditava que estaria segura."

Anna Rebeca não chegou a pedir medida protetiva, e o ex saiu de casa.