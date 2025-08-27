Sabesp vai diminuir pressão da água na Grande SP a partir da noite de hoje

A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) começa hoje a diminuir a pressão da água em toda região da Grande São Paulo.

O que aconteceu

Pressão vai ficar menor das 21h às 5h, informou a companhia. A medida entra em vigor dois dias após a autorização da mudança por parte do Governo de São Paulo.

Medida garante economia de quatro mil litros por segundo, afirmou o governo de São Paulo. Segundo a Sabesp, uma das perdas mais evitadas com a mudança será a de água de vazamentos e rompimentos de tubulações.